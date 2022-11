Contre des "machinations maléfiques" : Mary Teuw NIANE exprime son "soutien" et son "affection" à Ousmane SONKO

Le professeur Mary Teuw NIANE exprime sa solidarité a leader de Pastef dont l'audition sur l'affaire Sweet Beauté est prévue aujourd'hui. " Je vous exprime mon soutien et mon affection. Je prie Dieu qu’Il déjoue toutes les machinations maléfiques à votre égard et conforte la vérité et la justice", a-t-il dit dans un post sur sa page Facebok. " Je prie aussi Dieu qu’Il vous protège. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine", a ajouté l'ancien ministre.