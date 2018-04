Contre le parrainage, l’opposition Saint-Louisienne lance un « Front Démocratique de Résistance (FDR)

À la suite d’un conclave réunissant plusieurs forces vives de l’opposition politique, des mouvements citoyens et syndicats, un front démocratique de résistance été mis place, dimanche à Saint-Louis. L’entité annonce, à l’instar de leur camarade de Dakar, un rassemblement à la Place Abdoulaye WADE, le 19 avril, pour dénoncer les « dérives » de la loi sur le parrainage.



« Nous sommes à un tournant décisif. À travers cette loi, le pouvoir a décidé tout bonnement de choisir ses propres adversaires », a déclaré Me Abatalibe GUEYE, porte-parole du jour. L’avocat soutient que la disposition règlementaire controversée vise à élimer « les candidatures dérangeantes » après que l’APR ait « supprimé celle de Khalifa SALL et de Karim WADE ».



« Tout sénégalais doit pourvoir aspirer a être candidat à la présidentielle », a clamé le juriste par ailleurs SG de la Convergence pour une Nouvelle Citoyenneté.



« Nos libertés sont bafouées dans un pays de refus. Chaque citoyen doit se lever et combattre. C’est le combat des valeurs que tous les présidents avant Macky SALL avaient respecté », a-t-il ajouté.



« Saint-Louis ne peut pas laisser en rade », dira-t-il, en soutenant que le FDR lancera aussi l’assaut contre la gestion « politisée » de l’avancement de la mer et le cantonnement des sinistrés de la langue de Barbarie dans situations inhumaines.



NDARINFO.COM