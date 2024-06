Coopération bilatérale : Dakar et Paris pour " un respect mutuel " et " un partenariat équilibré "

Le président Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye se sont rencontrés jeudi 30 juin pour la première fois à Paris, exprimant "leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat" bilatéral, selon un communiqué conjoint.



Les deux dirigeants ont défendu "un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d'amitié", a souligné le communiqué.



Ils "sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture".