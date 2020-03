Coronavirus : 9 nouveaux cas positifs au Sénégal

5 cas confirmés ont été guéris d'après le communiqué du point du jour. Au total, le Sénégal compte 56 cas positifs. Les 51 patients sont sous traitements à l'hôpital de Fann à Dakar et au centre de santé de Darou Marnane à Touba.



La situation du jour sur le coronavirus est connue. Selon, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, au cours d'un point de point, présidé par le Directeur de cabinet et non moins porte-parole dudit ministère, 9 sont revenus positifs selon Docteur Aloyse Waly Diouf. 5 sont des cas importés.