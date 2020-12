Coronavirus : Hausse du nombre de patients sous traitement

Le ministère de la Santé a rapporté, mercredi, 69 nouvelles infections de Covid-19 et 1 cas de décès lié à cette maladie.





Sur 1001 tests réalisés au cours des dernières 24h, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,89%, a déclaré le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, lors du rapport quotidien de la situation de Covid-19.



Parmi ces nouvelles infections, 33 cas contacts sont suivis jusque là par les services du ministère, 1 cas importé de l’AIBD, et 35 cas issus de la transmission communautaire.



Il a précisé que ces cas issus de la transmission communautaire ont été localisés dans différents quartiers de Dakar (23), Richard-Toll (4), Fatick (2), Koki (1), Louga (1), Mbacké (1), Mbour (1), Saint-Louis (1) et Thiès (1).



Dr Ndiaye a indiqué que 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris tandis que 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Un décès a été, enregistré mardi.



Depuis l’apparition du nouveau coronavirus, en mars, le Sénégal comptabilise 16 665 cas dont 15 904 guéris, 341 décédés et 419 patients sous traitement.



