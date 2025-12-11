Couches Softcare : l'État ordonne leur retrait du marché

L’Agence sénégalaise de la Réglementation Pharmaceutique (ARP) annonce la suspension de la commercialisation des couches et serviettes hygiéniques de marque Softcare, en raison de la présence de matières premières périmées dans le processus de fabrication.





Dans une note adressée aux professionnels de santé, aux pharmaciens, aux sages-femmes et aux associations de consommateurs, l’ARP précise que cette mesure fait suite à une inspection menée dans l’usine Softcare basée à Sindia (région de Thiès).



L’inspection a révélé des irrégularités majeures, notamment l’usage de produits périmés destinés aux bébés, enfants et femmes.





L’agence ordonne ainsi le retrait immédiat des produits du marché, invoquant des motifs de santé publique, et indique que la vente de ces articles est interdite jusqu’à la mise en conformité du processus de fabrication.





Les autorités sanitaires appellent à la vigilance des consommateurs et rappellent leur engagement à assurer la sécurité des produits de santé mis à la disposition de la population.





La décision a été portée à la connaissance de plusieurs institutions, dont la Direction du Commerce intérieur, la Douane, la Société de gynécologie, les Ordres professionnels de santé et les associations de protection des consommateurs.





MS



