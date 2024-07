Coup de filet de la Douane : 365,4 kg de cocaïne saisis à Koumpentoum

La division de Communication et des Relations publiques de la Direction générales des douanes a annoncé dans un communiqué transmis à Walfnet, la saisie, mercredi, de 338 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 365,4 kg, équivalant à une contrevaleur de 29 milliards 203 millions de francs CFA lors d’un contrôle au niveau du barrage de Koumpentoum.



« Sur la base de critères et d’indices probants, les agents des Douanes ont arrêté et inspecté un camion semi-remorque en provenance d’un pays limitrophe », indique le communiqué.



La même source précise que le contrôle a permis « de déceler une cachette aménagée sous le plateau de ladite remorque dans laquelle la drogue était soigneusement rangée ».



La contre valeur totale de la drogue saisie est estimée à 29 milliards 203 millions de francs CFA.



Depuis le début de l’année un poids total de 721 kg de cocaïne a été saisi, par les agents de la Douane de koumpentoum.