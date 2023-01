Cour des comptes : Guy et Mimi Touré saisissent le Conseil constitutionnel

Le député de l’opposition Guy Marius Sagna annonce avoir déposé ce lundi 2 janvier, une lettre au conseil constitutionnel avec comme objet: « Saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif », avec le soutien de son collègue Aminata Touré.



« Le gouvernement ne venant toujours pas s’expliquer devant les députés sur le dernier rapport de la Cour des comptes épinglant des ministres après notre question d’actualité, nous demandons l’arbitrage du conseil constitutionnel », a déclaré M. Sagna.



Selon ce dernier, au Sénégal « les voleurs de poulet, les voleurs de chèvre sont arrêtés, jugés et condamnés », tandis que « les voleurs de milliards ne le sont pas ». Une situation que le parlementaire déplore en soulignant que « même s’ils sont des ministres, ils doivent être arrêtés, jugés et condamnés ».



De ce fait, Guy Marius Sagna, invité le gouvernement à s’expliquer devant la représentation nationale.