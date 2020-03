Covid-19 : 11 nouveaux cas positifs au Sénégal, ce samedi

Les résultats des examens virologiques de ce samedi 28 mars sont publiés. Sur 98 tests réalisés 11 sont revenus positifs.

Selon le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, faisant le point de la situation du jour relative au coronavirus, il s'agit de 2 cas importés et 8 cas contacts suivis par nos services et d'un (1) cas issu de la transmission communautaire.

Il a annoncé des cas de guérison. "7 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs donc guéris", a-t-il renseigné.

Le ministre de signaler, tout de même que l'état santé des patients hospitalisés au centre de santé de Darou Marnane, à Ziguinchor et au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann est stable.

Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 130 cas qui ont été déclarés positifs dont 18 guéris et 112 encore sous traitement.

En outre, le ministère de la Santé et de l'Action renouvelle à la population son appel strict des mesures de prévention individuelle et collective.



Avec SENEWEB