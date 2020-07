Covid-19 : 110 nouvelles contaminations, 4 décès rapportés ce mercredi

Le Sénégal a enregistré mercredi 110 nouveaux cas de coronavirus, 4 décès supplémentaires et 74 guérisons.



Ces 110 nouvelles infections ont été détectées sur un échantillon de 788 tests, au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 13, 96%, a précisé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Faisant le point sur la situation du jour, Dr Ndiaye a signalé que parmi les personnes infectées figurent 87 cas suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 23 cas issus de la transmission communautaire.



Ces 23 cas communautaires sont répartis entre Dakar (19), Mékhé (01), Popenguine (01) Touba (01) et Ziguinchor (01)



El Hadj Mamadou Ndiaye a indiqué que 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés mardi, tandis que 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Il a annoncé que 74 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des autres patients est stable.



A la date d’aujourd’hui, le Sénégal comptabilise 7657 cas de covid-19 dont 5097 guéris, 141 décès et 2418 sous traitement dans les différents centres de traitement.









APS