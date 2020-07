Covid-19 : 112 nouveaux cas, 146 guéris et 3 décès

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi, 112 nouveaux cas d’infection au coronavirus ainsi que la guérison de 146 patients atteints de cette maladie.



Pour ces dernières 24 heures, un taux de positivité de 9,55 pour cent a été enregistré sur les 1.176 tests virologiques effectués dans les laboratoires, selon le bilan épidémiologique quotidien présenté par le Directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Mercredi, ce taux avait atteint 15,67 pour cent, un record depuis l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier.



Quatre-vingt-quatre des nouveaux porteurs du virus sont des "contacts suivis" et les vingt-huit autres des cas sont issus de la transmission communautaire.



Mercredi, le ministre de la santé avait fait état de 126 nouvelles infections, dont 34 cas issus de la transmission communautaire et deux cas importés.



Le nombre de décès dus au coronavirus est en hausse, avec trois nouveaux morts enregistrés durant les dernières 24 heures, ce qui porte à 156 le nombre de personnes ayant succombé au nouveau coronavirus au Sénégal.



Avec les dernières rémissions, le cumul des personnes déclarées guéries de la COVID-19 s’élève désormais à 5.735. Trente-huit patients sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, le Sénégal dénombre 8.481 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont 156 décès et 5.735 guérisons, les structures de traitement accueillant encore 2.589 patients sous traitement.



