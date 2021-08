Covid-19 : Baisse des décès et des nouvelles contaminations

Une évolution en dents de scie. Sur 2 575 échantillons, le Sénégal a enregistré 175 nouveaux cas, comme avant-hier, contre 264 hier. Il s’agit de 15 contacts suivis, aucun cas importé et 160 issus de la transmission communautaire.

Dakar en totalise 95, ce matin, contre 65 pour les autres régions. A l’intérieur du pays, Mbour, dans la région de Thiès, arrive en tête, ce matin, avec 14 cas communautaires, remplaçant Diourbel. Thiès, Tivaouane et Touba suivent, avec huit cas.



427 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 55 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.

Une baisse est signalée dans le décompte des décès : cinq victimes supplémentaires sont recensées, contre 11 hier.



A ce jour, 71 441 cas ont été déclarés positifs dont 55 744 guéris, 1 641 décédés et donc 14 055 patients encore sous traitement.



Hier mercredi, 18 août, 3972 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 129 176.



EMEDIA