Covid-19/DIOUGOP : Mansour FAYE distribue des masques et sensibilise les sinistrés (vidéo)

Dans le cadre de sa campagne de distribution de masques et de sensibilisation des populations sur les mesures de préventives contre le nouveau coronavirus, le maire de Saint-Louis s’est rendu, samedi, auprès des sinistrés de la Langue de Barbarie. Mansour FAYE s’est réjoui du respect des consignes de sécurité par les résidents en les invitant à redoubler d’efforts. « Nous savons qu’ils sont conscients des enjeux de l’heure, mais nous voulons les conscientiser davantage. Déjà, certains portent le masque et c’est réjouissant. Nous les renforçons en leur offrant des lots », a-t-il dit au terme de sa visite.



« Nous avons remis des masques à tous les blocs des unités mobiles d’habitation. Cela leur permettra de se protéger et de protéger leurs proches », a-t-il ajouté. L’édile a par ailleurs annoncé la poursuite de cette opération, récemment lancée dans les marchés, à travers toute la ville.



« Nous ferons en sorte que toutes les populations de Saint-Louis soient dotées de masques. Nous prendrons les mesures nécessaires pour que cet objectif soit atteint », a-t-il martelé. La présidente des Bajanu Gox de Diougob a salué cette dotation, au nom des sinistrés. « Depuis notre installation sur le site, le maire n’a cessé de nous accompagner chaque fois que le besoin se fait sentir », a confié Yago NDIAYE.