Covid-19 : Les décès et les cas graves en constante hausse

Parallèlement à celle des cas de décès liés au coronavirus qui augmente de façon inquiétante ces dernières semaines, la liste des cas graves de patients contaminés et admis en réanimation, s’allonge également.



Lors de son point quotidien, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, par la voix du directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye, a annoncé 5 nouvelles admissions en réanimation, ce qui porte le total à 35 cas graves, une situation aussi inquiétante que la courbe de la mortalité, avec quatre nouveaux décès enregistrés, portant le total des victimes à 116.



114 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.



M. Ndiaye a par ailleurs, révèle que sur les 907 prélèvements effectués hier, 132 sont revenus positifs soit un taux de positivité qui croit jusqu’à 14,6%. Parmi ces nouveaux cas enregistrés, les 114 sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé, un cas importé enregistré à l’AIBD et les 17 autres sont des cas issus de la transmission communautaire qui sont répartis comme suit : Touba (5), Guédiawaye( 2), Keur Massar (1), Mamelles (1), Yarakh (1), HLM Grand Yoff (1), Yeumbeul (1), Plateau (1), Fass (1), Liberté I (1), Ouakam( 1), Ziguinchor (1).



Après quatre mois de présence de la pandémie au Sénégal, 6925 cas ont été enregistrés, 4545 personnes atteintes du virus ont été guéris, 116 décès notés et 2263 sont présentement en traitement au niveau des structres hospitalières.



EMEDIA