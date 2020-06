Covid-19 : "Saint Louis n'a pas enregistré de nouveau cas", précise la région médicale

En réalité, le cas importé annoncé dans le point de presse, hier, matin était en séjour à Saint Louis au moment de la notification. Il s'agit d'un jeune homme la trentaine de passage à l'AIBD le 10/06 à 23 heures et prélevé quelques heures après le jeudi 11, renseigne une note de la région médicale transmise à Ndarinfo. L’homme habite Dakar. Il est arrivé à Saint Louis le vendredi après 18h avec des amis pour des besoins personnels.



« À la sortie du résultat le samedi vers midi, il était donc déjà à Saint Louis avec ses amis au nombre de 5. Ces derniers n'ont pas fréquenté de familles. Les contacts sont donc très réduits », note le document parvenu à notre Rédaction.



Après le transfert du cas au Centre de Traitement pour prise en charge, il a été procédé à l’isolement et au prélèvement des premiers 5 contacts. Une investigation lancée a permis d'identifier 08 autres contacts qui ont été tous prélevés. Les données sont déjà acheminées à Dakar. Les résultats sont attendus dans les 48 heures.



Au total, 02 cas sont pris en charge au Centre de Traitement de Saint Louis (01 cas du District de Richard-Toll et un autre importé).



