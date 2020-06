Covid-19/St-Louis : Un cas grave évacué à Dakar …

Le patient atteint de Covid-19 décelé dans le district sanitaire de Richard-Toll et pris en charge au centre de traitement épidémiologique e de Saint-Louis a été transféré à Dakar, renseigne une source de NdarInfo. Est-ce pour cause d’un manque de dispositif de réanimation et d’oxygénation dans l’antenne de Saint-Louis ? En tout cas, le plateau médical du centre de Saint-Louis doit être considérablement relevé. À l’heure, actuelle, un cas importé est sous traitement dans la capitale du nord.



