Covid-19 à Saint-Louis : 04 nouveaux cas, cette semaine. Au total, 28 confirmés sous traitement

La région de Saint-Louis a enregistré cette semaine 04 nouveaux cas. Il s'agit de deux cas communautaires et de deux cas contact. À ce jour, elle a déclaré, au total, 28 cas confirmés, renseigne une note de la région médicale transmise à Ndarinfo. Il s’agit de 08 cas communautaires, 06 cas contact et 14 cas importés.

Ce total est réparti entre le District de Saint-Louis (12 cas) et le District de Richard-Toll (16 dont 12 importés essentiellement de la Mauritanie via Rosso).



À l'ouverture de la frontière, la semaine dernière, le dispositif de surveillance épidémiologique mis en place depuis le début de la pandémie et renforcé à l'occasion a permis de détecter 11 cas importés venus de la Mauritanie. 3.068 voyageurs ont été suivis dont 1533 toujours en diagnostic. De même, 496 contacts ont été suivis depuis le début (avec 06 cas devenus positifs).



Le Centre de Traitement épidémique a quant à lui reçu au total 28 patients dont 15 guéris, 02 évacués et 11 en cours de traitement.



