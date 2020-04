Covid-19 au Sénégal : 59 nouveaux cas positifs, 19 nouveaux guéris et 2 cas graves

Sur 800 tests réalisés, 59 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 7,37%. Il s’agit de 51 cas contacts suivis et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Patte d’Oie (1), Touba (1) et Thiès (6). 19 patient ont été testés négatifs et déclarés guéris : Dalal Jaam (12), Diamniadio (4), Fann (1), Kolda (1) et Saint-Louis (1).



Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à Fann et à l’hôpital Principal.

À ce jour, le Sénégal compte 882 cas positifs dont 315 guéris, 9 décès, 1 évacué et 557 encore sous traitement.