Covid-19 au Sénégal : Sur 1820 tests, 94 positifs, aujourd’hui

Se dirige-t-on vers une tendance à la baisse du nombre de cas positifs recensés par jour ? Il semble bien que oui, à la lumière de la stabilisation en dessous de la barre des 100 cas positifs par jour notée la semaine dernière et du plus faible taux de positivité enregistré aujourd’hui (5,15%).



En effet, sur un nombre record de 1820 tests effectués, seuls 94 échantillons sont revenus positifs.



C’est ce qui ressort principalement du point quotidien présenté par le Directeur de Cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf.



S’agissant des 94 positifs, les 84 sont des contacts suivis par les services sanitaires tandis que les 10 autres sont issus de la transmission communautaire et proviennent des localités suivantes : Pikine (2), Rufisque (1) Yoff (1) Mermoz (1), Mbao ( 1) Parcelles (1) Touba (1) Médina ( 1) et Diaxaye ( 1).



Avec Emdia