Covid-19 au Sénégal : la situation du jour ...

1801, c’est le chiffre du jour. Selon le bulletin sur l’évolution de la Covid-19, de ce dimanche, 31 mai, le Sénégal compte le même nombre de cas déclarés guéris, et de patients sous traitement dans les différents centres prévus à cet effet : 1801.



Par rapport à la situation du jour, sur 1024 tests, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,74%. Des cas ainsi répartis : 98 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, et 12 cas issus de la transmission communautaire : Grand-Yoff (4), Guédiawaye (2), Yoff (1), Diamaguene (1), Yarakh (1), Ouakam (1), et Touba (2)



Par contre, 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris



Pas de baisse comme constaté hier dans le nombre de cas graves pris en charge en réanimation : 14 sont signalés aujourd’hui, le même nombre recensé hier.



« L’état de santé des autres patients est stable », rassure, par ailleurs, le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf, faisant le point.



A ce jour, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 3645 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, depuis le 2 mars, dont 1801 patients déclarés guéris, 42 décès déplorés, 1 patient évacué en France et 1801 patients encore sous traitement dans les différents centres prévus à cet effet sur toute l’étendue du territoire national.



Avec EMEDIA