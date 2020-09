Covid-19 au Sénégal : moins de 3000 lits occupés, 7 fois plus de guéris que de nouveaux patients.

Le nombre de patients déclarés guéris continue d’aller crescendo. Alors qu’il avait atteint la barre des 4000 après la fête de la Tabaski, aujourd’hui il y en a moins de 3000. Pour être plus précis, à ce jour, seuls 2835 lits sont présentement occupés dans les centres de traitement des épidémies.



163 malades du Covid-19 ont été testés négatifs et déclarés guéris ce mardi alors que 198 patients l’étaient, lundi.



Seuls 5 de ces nouveaux cas positifs sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Les 6 sont des cas importés et enregistrés au niveau de l’AIBD alors les 10 sont issus de la transmission communautaire.



Avec Emedia