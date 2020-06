Covid-19 au Sénégal : nouvelle hausse des patients en réanimation

La Directrice de la santé publique du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khemess Ngom Ndiaye a fait le point de la situation du Coronavirus au Sénégal. Ce mercredi, elle a annoncé 109 nouveaux cas testés positifs sur un échantillon de 1205 tests réalisés soit un taux de positivité de 10,2%.



Les cas testés positifs sont répartis ainsi : 109 contacts suivis et 15 cas communautaires. Lesquels proviennent des localités de Mbao, Guédiawaye, Maristes, Parcelles Assainies, Yarakh, Yeumbeul, Dieupeul, Ziguinchor et Touba.





Contrairement aux derniers jours, le nombre de personnes testées négatives a baissé ce mercredi. Les patients déclarés guéris sont au nombre de 76. Alors que le nombre de cas graves repart à la hausse. De 14, hier mardi, il est passé à 18, ce mercredi.





A ce jour, il y a eu 4640 personnes testées positives, 52 décédés et 1702 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières pour lutter contre la maladie.



