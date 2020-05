Covid-19 au Sénégal : près de 100 guérisons en 2 jours

La courbe des patients guéris remonte en hausse. Après une baisse drastique ces derniers jours, le nombre de malades du coronavirus déclarés aptes à rejoindre leurs domiciles respectifs a repris une courbe croissante.



Entre hier et aujourd’hui, près de 100 guérisons ont été annoncées par Marie Khémesse Ngom Ndiaye. 43 hier et 55 aujourd’hui, soit un total de 98 patients déclarés guéris en l’espace de 24 heures.



Une bonne nouvelle qui ne doit toutefois pas occulter la progression continue du Covid 19 au Sénégal. Ce mardi, 58 nouveaux cas, dont 4 issus de la transmission communautaire (à Médina, Parcelles, Guédiawaye et Touba) se sont rajoutés au décompte, tout comme les deux décès survenus hier.



