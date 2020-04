Covid-19 : le bilan journalier des décès diminue aux États-Unis

Un peu d'espoir aux États-Unis. Avec 1 258 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le pays a enregistré vendredi 24 avril son bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Ces nouveaux décès portent à 51 017 le nombre total des morts liées à la maladie aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue.



Cette baisse ponctuelle ne dénote pour autant pour le moment d'aucune tendance, et devra se répéter dans les prochains jours pour confirmer une amélioration de la situation. Jeudi, les États-Unis avaient au contraire enregistré l'un de leur plus lourds bilans journaliers, avec plus de 3 170 morts en 24 heures.



L'Amérique compte également le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 890 000 cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Quelque 96 000 personnes sont déclarées guéries.



Le virus importé à New York depuis l'Europe



Le gouverneur de l'État de New York a de son côté fait part vendredi de recherches indiquant que des souches du nouveau coronavirus étaient arrivées depuis l'Europe, et non la Chine. Il a estimé que les interdictions de voyages décidées par Donald Trump avaient été trop tardives pour empêcher la propagation du virus.



Ces commentaires viennent alimenter un débat politique houleux à propos du moment et de la façon dont le nouveau coronavirus est entré aux États-Unis, et si les représentants américains dont Donald Trump pourraient avoir sauvé davantage de vies en agissant plus tôt.



Un autre débat est en cours dans le pays, au sujet de la réouverture de l'activité économique. Certains États américains ont d'ores et déjà commencé à s'engager sur la voie du déconfinement. "La moitié de tous les Américains vivent dans des États qui ont désormais pris certaines mesures pour ouvrir leur économie", a affirmé vendredi Donald Trump. Vendredi, des commerces non-essentiels ont ainsi rouvert en Géorgie, autorisés par le gouverneur.