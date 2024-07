Création d'une Usine de dessalement d'eau de mer : Le nouveau Gouvernement rejette le projet (ministre)

Le projet de création d'une usine de dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte du Sénégal, signé par Macky Sall sept jours avant son départ, sera rejeté par le nouveau gouvernement, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.



Il critique la décision de l'ancien président de signer un contrat engageant le pays pour 30 ans, à quelques jours de son départ, et affirme que même le conseil d'administration n'a pas accepté ce contrat.



Le ministre a informé la société saoudienne ACWA Power que le gouvernement n'approuve pas ce projet et que le contrat sera annulé. Le projet, d'un coût de 459 milliards de francs CFA, avait été signé malgré les réserves du conseil d'administration de la Sones.