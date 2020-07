Création de Suqali SOPI : les partisans de BRAYA se démarquent (communiqué)

La Coordination Départementale du Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) de Saint-Louis demande à son Coordinateur et leader M. Ameth FALL BRAYA, de continuer le combat qu’il a toujours mené au sein de son parti pour le rayonnement du P.D.S. Après la perte du pouvoir, tous les grands leaders sont partis rejoindre les prairies marron-beige, lui seul, M. Ameth FALL BRAYA, est resté pour tenir le flambeau du P.D.S à Saint – Louis.



A l’unanimité, La Coordination Départementale du Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) de Saint-Louis demande à son Coordinateur et leader M. Ameth FALL BRAYA de réaffirmer son ancrage dans le Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) et son militantisme à son leader, le Président Me Abdoulaye WADE.



Fait à Saint-Louis, le 11 juillet 2020.

VIVE LE PDS,

VIVE MAITRE ABDOULAYE WADE



La Coordination départementale du PDS de Saint-Louis