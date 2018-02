Crise de la Pêche et découverte du Gaz à Saint-Louis : Ousmane SONKO recadre la diplomatie de Macky SALL

Le président de PASTEF lance « un avertissement au Président Sall quant aux engagements qu’il prendrait, au nom du Sénégal, lors son déplacement en Mauritanie ».



Revenu d’une tournée hors du pays, le député déclare que « les errements et concessions passés du Président Senghor sur le tracé de notre frontière avec ce pays nous poursuivent jusqu’à présent ».



« La diplomatie vis-à-vis de ce voisin doit être faite d’ouverture dans la fermeté, et non de concession couarde (surtout dans un contexte de découverte d’importants gisements gaziers transfrontaliers et de barbarie sur nos pêcheurs) », a-t-il ajouté.





