Crue du Fleuve Sénégal : Pourquoi l’embouchure à Saint-Louis est Épargnée par les Inondations ?

La crue du fleuve Sénégal soulève chaque année de nombreuses inquiétudes par rapport aux inondations qui affectent les zones environnantes.



Pourtant, l’embouchure à Saint-Louis semble relativement épargnée par ce phénomène.



Pour comprendre les Mécanismes de la Crue, il faut noter que la crue du fleuve Sénégal est principalement alimentée par les pluies qui tombent dans le bassin versant en amont, ainsi que par la fonte des neiges dans les montagnes environnantes. Cette montée des eaux est généralement redoutée par les populations locales, car elle peut causer des dommages considérables aux infrastructures et aux habitations. Cependant, la situation à l’embouchure à Saint-Louis est unique.



« La topographie de la région joue un rôle crucial. À Saint-Louis, le fleuve se divise en plusieurs bras, ce qui permet une meilleure évacuation des eaux. De plus, la configuration géographique de l’embouchure aide à dissiper la pression des eaux montantes », le Dr. Amadou Diallo, expert en hydraulique et en gestion des ressources en eau qui donne les raison de ce phénomène.



Un Système Naturel de Protection



Un des aspects notables qui contribue à la protection de Saint-Louis est la présence de zones humides et de mangroves. Ces écosystèmes jouent un rôle vital en absorbant les excès d’eau pendant les périodes de crue.



« Les zones humides agissent comme des éponges, retiennent l’eau et évitent ainsi des inondations massives », souligne Dr. Diallo ajoute que « les écosystèmes sont essentiels non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour la régulation des crues »



Les Interventions Humaines et la Gestion des Eaux



En plus des facteurs naturels, les interventions humaines ont également un impact significatif.



Au fil des années, des infrastructures ont été mises en place pour gérer les débits du fleuve. La construction de digues et de barrages en amont a permis de mieux contrôler les niveaux d’eau.



« Ces infrastructures sont cruciales pour réguler le flux d’eau et prévenir les inondations », indique Dr. Diallo. « Elles permettent également de redistribuer l’eau de manière plus uniforme dans la région. »



Le Rôle des Autorités Locales



Les autorités locales jouent un rôle clé dans la gestion des risques d’inondation. Selon Dr. Diallo, une collaboration efficace entre les techniciens, les scientifiques et les autorités locales est essentielle pour mettre en œuvre des stratégies de prévention.



« La sensibilisation des communautés et la mise en place de systèmes d’alerte précoce sont également des éléments déterminants », ajoute-t-il. « Informer les populations des comportements à adopter en période de crue peut réduire considérablement les impacts négatifs. » a-t-il ajouté.



La situation de l’embouchure du fleuve Sénégal à Saint-Louis, qui semble épargnée par les inondations, est le résultat d’une combinaison de facteurs naturels et d’interventions humaines.



La gestion des eaux, la préservation des écosystèmes et la coopération entre les différentes parties prenantes sont essentielles pour maintenir cette résilience face aux aléas climatiques.



En réfléchissant à l’avenir, il est impératif de continuer à investir dans des infrastructures durables et dans la protection des écosystèmes locaux afin de garantir que Saint-Louis puisse continuer à bénéficier de cette protection naturelle contre les inondations.



Hadj Ludovic

TRACT.SN