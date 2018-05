Culture : 6ème édition de la Fête Internationale du Livre de Saint-Louis, du 10 au 12 Mai 2018

Le Cercle des Écrivains et Poètes de Saint-Louis (CEPS), en partenariat avec l’Institut français de Saint-Louis, la Direction du Livre et de la Lecture, le Centre Culturel Régional Abdel Kader Fall, organise la 6ème édition de la Fête Internationale du Livre de Saint-Louis, du 10 au 12 Mai 2018, renseigne un communiqué transmis, jeudi, à Ndarinfo.com





Pour cette édition, « le Cercle a choisi comme parrain le Président de l’Association des Écrivains du Sénégal (AES), Monsieur Alioune Badara BEYE », renseigne le document.



Au programme de cette célébration qui mobilisera les acteurs littéraires de la ville, des ateliers d’écriture sur la nouvelle, la poésie, une exposition de livres, des concours de nouvelles, de poésie et contes, radio-crochet.



Des séances de contes, de lecture, des rencontres auteurs-éditeurs-public et des prestations de troupes théâtrales sont également prévues.



La Fête Internationale du Livre de Saint-Louis s’ouvrira le Jeudi 10 MAI 2018 à 17 heures à l’Institut français.





