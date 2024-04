Culture : Dak'art 2024 reporté

Une décision motivée par « la volonté des nouvelles autorités en charge du secteur d'organiser la Biennale dans des conditions optimales, à la hauteur de son envergure et de sa réputation de rendez-vous historique des amateurs d'art du monde ».



Malgré ce changement de date ficé maintenant au au 7 décembre 2024., le schéma organisationnel de l'événement reste inchangé. Il se tournera autour du thème général « The Wake, l'éveil, le sillage », sous la direction artistique de Salimata Diop, critique d'art et commissaire d'exposition. De plus, les expositions officielles IN mettront à l'honneur les États-Unis d'Amérique et la République du Cap-Vert.



Le gouvernement, par le biais du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, « réaffirme son engagement en faveur des arts et de la culture et marque sa profonde et inébranlable volonté d'offrir une expérience artistique exceptionnelle qui célèbre la créativité, la diversité et le dialogue ».