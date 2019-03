Culture - Le printemps des Poètes célébré à Saint-Louis

Le Président du CEPS, Alioune Badara Coulibaly a mis l’accent sur le thème qui honore la femme, digne d’être rendue en hommage grâce à sa beauté qui illumine nos cœurs, sa tendresse et le rôle éminent qu’elle joue dans la société.



Aussi a-t-il invité les poètes à œuvrer davantage pour tenir le flambeau haut, afin que la poésie vive et brille de mille feux éclatants. Et de citer Senghor : « La Poésie ne doit pas périr, elle ne périra pas ! Car, alors, où serait l’espoir du Monde ? »



Pendant deux tours d’horloge, la poésie a été honorée au plus haut degré avec les envolées lyriques des poètes du CEPS, des élèves du CLAP, de l’ASPLAJ et de l’association des étudiants étrangers de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La fête s’est terminée à 19 heures et rendez-vous a été pris pour célébrer, du 02 au 04 Mai 2019, le Festival International de Poésie de Saint-Louis.



