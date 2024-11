Culture : Saint-Louis Jazz veut relever le défi de l’autonomisation

Les instances de l’Association Saint-Louis Jazz ont été renouvelées samedi au cours d’une assemblée générale. Au terme de la rencontre, Idriss Benjeloune, son président, a décliné les grandes lignes de sa nouvelle orientation stratégique.



« Le défi est de faire en sorte que Saint-Louis Jazz soit beaucoup plus autonome dans les années à venir. Nous discutons des modalités de cette projection au sein de l’Association », a-t-il dit, en s’adressant à la presse.



Il a évoqué l’idée « de mener des évènements au-delà du festival sur toute l’année. Ce qui permettra de donner un peu plus de visibilité à l’évènement et de renforcer la position de Saint-Louis en tant que destination culturelle ».



M. Benjelloun a insisté sur la nécessité de « renforcer Saint-Louis Jazz en expertise », de « s’ouvrir à toutes les compétences et aux personnes qui partagent notre vision en ce qui concernent le développement cultuel de Saint-Louis ».