DÉBRAYAGE ET MARCHE DU GRAND CADRE: Les enseignants ont reçu les renforts du SAES UGB et l'UTS de Saint-Louis

Des renforts de taille sont venus rallier la grosse mobilisation du Grand Cadre des syndicats de l'enseignement ce Mercredi 04 mars 2015 à Saint-Louis du Sénégal. Le SAES et l'UTS sont allés au front pour soutenir la cause enseignante. Mais, une autre démonstration de force est celle des enseignants grèvistes du CRETEF de Saint-Louis qui réclament le retour de l'orthodoxie dans la nomination du poste de la direction de leur établissement. Jamais de mémoire de Saint-Louisien, une telle mobilisation n'a été démontrée.



La marche a effectivement démarré devant le LTAP de Saint-Louis pour se terminer à l’essencerie Oil Lybia de Ndogalé Ganar et a duré environ une heure de temps. Ce mouvement d'humeur spectaculaire a été ponctué d’arrêts chaque 10 mètres pour lancer des slogans ayant trait aux différents points du protocole d'accord déjà signé avec le gouvernement depuis le 17 février 2014. Le mouvement se poursuit ce jeudi 05 mars 2015 avec une grève totale.