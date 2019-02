DECROIX : Pourquoi j'ai décidé de soutenir Idrissa SECK

Idrissa Deck n'en finit de faire converger autour de sa candidature. Après le soutien de sept recalés à la présidentielle auxquels se sont ajoutés ceux du Capitaine Dièye, de Thierno Bocoum et de Sheikh Alassane Sène, Mamadou Diop Decroix vient de prendre lui aussi fait et cause pour le candidat de Idy2019.



Le secrétaire général d'AjPads a fait l'annonce lors d'un point de presse animé ce mercredi 06 février au siège de Bokk Gis Gis sur la Vdn.



Le ralliement de ce vétéran de la gauche intervient 24 heures avant le retour du Pape du Sopi. Retour qui s'annonce mouvementé puisque Abdoulaye Wade a décidé contre vents et marées d'empêcher la tenue des élections. Que Mamadou Diop Decroix présente comme un référendum lors duquel il sera question de confirmer Macky Sall ou de le désavouer.