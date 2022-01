DEUXIÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DE NETTOIEMENT "BËSUP SÉTAL" : "Saint-Louis, une ville très propre, élégante et accueillante" selon Ministre Abdoulaye Saïdou Sow

Les deux Ministres et le Gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, accompagnés des autorités administratives et municipales, des délégués et conseillers de quartier, en plus de 300 jeunes issus des mouvements associatifs, ont dirigé cette opération de nettoiement. Ils ont participé activement à cette lutte contre l’insalubrité.



Des efforts ont été déployés depuis une dizaine de jours, pour relever tous les défis de l’organisation de cette journée de nettoiement qui s'inscrit dans le cadre du Programme national "Zéro-déchets" initié par le Président de la République, Macky Sall. Le but est d'améliorer le cadre de vie des populations. Le Ministre Abdoulaye Saïdou Sow s’est réjoui de la mutualisation des efforts entre le maire Mansour Faye, le Gouverneur Alioune Badara Sambe et les populations de cette cité de Mame Coumba Bang.



En effet, cela a permis, en un temps record, d’enlever les tas d’ordures qui jonchaient partout le sol. "Saint-Louis est une ville très propre, élégante et accueillante, mais n’appartient pas uniquement à ses fils et à ses ressortissants. C’est la raison pour laquelle, mon département ministériel s’engage à démarrer d’ici le 15 décembre prochain, les travaux d’embellissement de l’entrée de Saint-Louis", a soutenu le Ministre Abdoulaye Saïdou Sow.



Il a aussi promis de mobiliser plus de 200 jeunes issus du PROMOGED, de l’UCG et de la Direction du Cadre de vie et qui seront mis à la disposition de la municipalité de cette ville pour l'appuyer dans le travail de nettoiement.



