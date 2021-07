DEVENIR DE SAINT-LOUIS : Mary Teuw NIANE souligne la place des artistes (vidéo)

En visite, ce matin, à la 7e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis en cours au Centre de Recherches et de Documentation du Saint-Louis (CRDS), le professeur Mary Teuw NIANE a été accueilli par les artistes exposants de Saint-Louis. Le candidat à la Mairie de Saint-Louis accompagnée d’une forte délégation n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction.



« Jai vu beaucoup de couleurs, de tons, d’émotions, d’idées d’hier et d’aujourd’hui, d’appréhensions sur le monde dans lequel nous nous vivons », a-t-il dit. « J’ai vu beaucoup de matières de récupération et de pagnes tissés », a confié l’ancien recteur de Saint-Louis. Il dit avoir constat « beaucoup d’imagination sur les faits de notre culture et note que « les questions clés de ce siècle sont retracées » à travers les œuvres.



Le poète et professeur agrégé de mathématiques estime que « les artistes ont leur place et doivent avoir une forte place dans l’aménagement de Saint-Louis, dans sa construction et dans la vision de ce que nous voulons en faire demain ».



Il a indiqué enfin que les itinéraires initiés par Abdoukarim FALL, « participent à la vie artistique de Saint-Louis » en invitant l’État et la Commune à les accompagner.



Signalons que près de 2000 visiteurs ont été reçus à l’édition 2021 de cette communion artistique internationale.



