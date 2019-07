DIALOGUE NATIONAL : le contenu partagé aux acteurs de Saint-Louis (vidéo)

Sur initiative de la coordination nord de la Convergence des Cardes Républicains (CRR), une rencontre d’information sur les enjeux du dialogue national a mobilisé, dimanche, des acteurs politiques et de membres de la société civile de Saint-Louis. Les différentes préoccupations prises en compte dans le cadre de ce conclave national ont été élucidées.



Abdoulaye Diouf SARR, le coordonnateur national de la CCR a salué la démarche de ses camarades de la zone nord en assurant qu’une telle initiative suscite plus d’implication de la part des populations.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a insisté par ailleurs le caractère inclusif de cette synergie avant de magnifier la participation des religieux de la ville et de l’Imam ratib Cheikh Ahmet Tidjane DIALLO.