DIAMA : Force Covid-19 ou Farce comédie-19 ? Par Pape Makhtar DIOP

À la place d'un Plan d'Assistance Sociale et de Relance Économique, le Maire et ses oisillons guignolesques nous servent honteusement une scène burlesque, ubuesque, courtelinesque, cauchemardesque, Kafkaïenne, saugrenue et ignominieuse.



Après le fameux épisode de l'ARD et LUX/DEV, c'est au tour de l'appui du Ministre Matar CISSÉ destiné à la population communale de Diama. Nous demandons encore une fois des explications claires et nettes sur ces fonds qui appartiennent aux habitants de la commune mais pas au Maire himself.



À DIAMA, ÇA SENT LA FARCE COMÉDIE-19



À la place des appuis municipaux, le Maire et ses oisillons guignolesques misent ignominieusement sur une QUÊTE POPULAIRE en faisant le tour des entreprises locales et des organisations paysannes sans aucun scrupule ni une quelconque règle de transparence.



Depuis le 02 Mars date à laquelle, le Sénégal a enregistré son premier cas testé positif au coronavirus, un Conseil Municipal qui est incapable de venir en aide à sa population communale doit être dissout sur la base d'une incompétence caractérisée et non-assistance à sa population en danger.



A la place d'un Comité de lutte contre le COVID-19 qui travaille pour la protection populaire, l'assistance sociale et la relance économique, on voit une Alliance Diapalé Oumar Sow (ADO) qui n'existe que pour satisfaire les DÉSIDÉRATAS du MAIRE qui veut prolonger son RÈGNE MONARCHIQUE d'un quart de siècle ( 25ans).





Monsieur le Maire, nous avons l'une des communes les plus riches du Sénégal en lieu et place d'une FARCE COMÉDIE-19 , nous attendions de vous:



👉 la mise en œuvre des mesures de prévention et d'hygiène en installant des points de lavage des mains dans tous les lieux publics et en dotant une MAISON, un KIT D'HYGIÈNE mais pas un savon par village;



👉des masques pour tous en mettant à contribution nos tailleurs locaux mais pas lancer ridiculement 25 ou 50 masques pour des villages peuplés entre 1000 et 3000 habitants



👉une distribution des denrées alimentaires aux couches vulnérables qui ne sont pas bénéficiaires des appuis étatiques.



👉 Une installation des Unités de Veille, d'Alerte et de Sensibilisation (UVAS) dans tous les villages où les membres formés et outillés travaillent en parfaite collaboration avec la gendarmerie et le service d'hygiène;



👉 La mise en œuvre d'un Programme d'Appui aux Secteurs Impactés (PASI) comme l’agriculture, l’élevage le commerce, le transport interurbain, la pêche fluviale, etc.



👉 Le saupoudrage des zones et lieux publics à risque en collaboration avec le service d'hygiène ;



👉 La mise en œuvre d'un Programme d'Assistance et d'Appui pour les structures sanitaires (poste de santé et case de santé)



👉 Un soutien destiné au Dahra avec internat en attendant le rapatriement des talibés par l'État du Sénégal ;



👉 Le payement des factures d'eau comme le monde rural n'est pas concerné par le programme étatique;



👉 Le payement de facture des clients de la COMASEL car ils ne sont pas concernés par le Programme étatique ;



👉 Un Programme d'Appui pour nos parents de la DIASPORA qui sont de la commune de Diama ;



👉 Un programme d'Appui et de Suivi de nos élèves avec l'expérimentation des classroom au niveau local;



👉 La mise en place d'un dispositif pour faciliter l'évacuation sanitaire des malades en période de couvre-feu.



Monsieur le Maire, nous savons que vous n'êtes pas ambitieux pour répondre positivement aux attentes de la population. Mais, nous vous demandons de faire un geste car les habitants de la commune souffrent économiquement et socialement de cette pandémie COVID19.



Mieux vaut tard que jamais



Pape Makhtar DIOP