DIGUE DE PROTECTION CÔTIÈRE DE SAINT-LOUIS : " Le démarrage des travaux effectif", selon Gérard SENAC

Le Président Directeur Général du Groupe Eiffage Gérard Sénac a visité hier, lundi 04 janvier, le chantier du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS). Il s'agit en effet de sa première visite en début d'année pour venir constater de visu l'effectivité du démarrage des travaux de construction de cette digue visant à protéger d'urgence les populations et les biens des quartiers de Guet-Ndar et Ndar-Toute dans la Langue de Barbarie. Le projet est financé par l'Etat du Sénégal et l'Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 10,5 milliards FCFA.





"Cette digue de protection est le premier chantier à visiter car tout le monde est pressé de savoir si ce chantier a démarré ou pas. Je suis venu moi-même aujourd'hui avec l'équipe de Direction et tout le management d'Eiffage pour voir effectivement le démarrage du chantier. Certes il y a eu des études qui ont pris du temps, et tout un tas de sujets notamment le choix des cailloux, du matériel, de la réalisation du projet. Le projet vise la protection d'urgence du littoral de la Langue de Barbarie par une digue de 2150 mètres en enrochements, pour stopper le recul de la ligne de rivage. Ce sera des blocs de roche d'une à deux tonnes. Aujourd'hui, on est avec le maître d'ouvrage qu'est l'Agence de Développement Municipal (ADM) et la Mission de contrôle en phase pour dire que le chantier a bel et bien démarré. Les enrochements sont arrivés, le matériel aussi et je suis heureux de constater que ce chantier a démarré en 2021", a soutenu Gérard Sénac, PDG du Groupe Eiffage, très ravi de retrouver la ville de Saint-Louis, "très importante à ses yeux", qui l'a accueilli en 1989 au niveau des chantiers du Fleuve.



Également, il s'est rendu à Bango pour voir des bâtiments qui sont en rénovation pour l'armée sénégalaise. Mais aussi, avec sa délégation, il a visité certaines maisons qui doivent être rénovées dans le cadre d'un projet entre l'État du Sénégal et l'Agence Française de Développement (AFD) sur des rénovations de bâtiments du secteur privé.



"Nous irons aussi sur les chantiers du Fleuve précisément à Ross Béthio pour voir tous les chantiers qui sont actuellement en activité, soit pour la SAED soit pour tous les services de l'État avec qui nous travaillons aujourd'hui. Ce mercredi, nous irons à Louga pour revoir des chantiers qui sont réalisés pour le compte de l'armée sénégalaise, avant de rentrer à Dakar en passant par Thiès.



Yves TENDENG

Sudonline