DIRECT - HOULE DANGEREUSE : Une situation critique sur la Langue de Barbarie. Regardez !

Les assauts des vagues s’intensifient, de plus en plus. La mer a inondé la grande place en face de la mosquée Sidy TALL. Des étangs d’eau se sont également formés à l’entrée de Guet-Ndar et notamment autour du monument aux morts. Les populations prises de panique sortent et se regroupent en masse dans les rues.