DOHA : les WADE ne recevront pas Me Ousmane NGOM (PDS)

Suite aux informations faisant état d’un périple de Me Ousmane NGOM à Doha, Mayoro FAYE, membre du bureau politique du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), donne quelques précisions. « Je ne confirme ni n'infirme un supposé déplacement de Me Ousmane Ngom à Doha. Par contre, j'affirme avec force qu'il ne sera reçu ni par le Secrétaire Général National du PDS, Me Abdoulaye Wade ni par le Candidat du peuple, Karim Wade », a-t-il dit, ce matin.



« Tout citoyen est libre de se rendre dans n'importe quel coin de la planète terre. Il y'en a même qui se rendent sur Mars... et cela ne gène personne », a-t-il précisé.



« En tout état de cause, le Pds, son Sgn et son candidat ne sont aujourd'hui préoccupés que par une réponse adéquate aux vives préoccupations des sénégalais et des sénégalaises qui portent avec beaucoup de confiance la candidature de Karim Wade pour la présidentielle du 24 février 2018 et qui l'attendent avec impatience. Karim Wade est en route », a conclu le responsable libéral à Saint-Louis.





