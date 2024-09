DPG fixée le 11 septembre : le mouvement AME marque son opposition (communiqué)

Le mouvement AME, membre de la coalition Diomaye Président, exprime une forte opposition à la décision par le Président Amadou Mame Diop de fixer la date de la Déclaration de Politique Générale (DPG) au 11 septembre 2024, en raison d’une violation présumée de l’article 97 du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale.



Cette décision est en contradiction flagrante avec l’article 97 du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale, adopté le 16 août et promulgué le 30 août 2024.



Nous considérons ce délai comme incompressible et dénonçons cette tentative de précipitation des travaux parlementaires par Amadou Mame Diop et ses alliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Nous précisons que :

- Article 97 du règlement intérieur stipule que les députés doivent être informés au moins huit jours avant la date de la DPG.

- Article 55 de la Constitution précise que le Premier ministre doit faire sa DPG devant l’Assemblée nationale.

- Le mouvement AME considère ce délai comme incompressible et dénonce une tentative de précipitation des travaux parlementaires.



Pour rappel, l ’Assemblée nationale du Sénégal a plusieurs prérogatives importantes, notamment:

- Législation : Pouvoir de voter les lois.

- Contrôle de l’action gouvernementale : Par le biais de questions orales et écrites, de commissions d’enquête et de missions d’information.

- Budget : Approuve le budget de l’État et contrôle les dépenses publiques.

- Ratification des traités : Certains traités internationaux doivent être ratifiés par l’Assemblée nationale.

- Motion de censure : Peut entraîner la démission du Premier ministre et de son cabinet.

- Dissolution : Peut être dissoute en cas de crise politique majeure.



Le mouvement AME appelle au respect strict des dispositions du règlement intérieur pour garantir un processus législatif conforme aux règles en vigueur et défend la transparence et le respect des procédures démocratiques.



Fait à Dakar, le 06 septembre 2024

Le Président

Bara DIOP