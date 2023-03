Dagana : L’association "En avant roule" soulage les personnes handicapées (vidéo)

Le réseau nord-sud d’entraide en direction des personnes à mobilité et réduite et malvoyante, étend ses tentacules dans la région de Saint-Louis. Au début de cette nouvelle année d’actions humanitaires, l’élan solidaire lancée il y a plus de 20 ans, a permis de prendre en charge les interventions chirurgicales trois enfants victimes de malformations aux membres inférieurs à Saint-Louis. Les opérations se sont déroulées avec succès. L’association s’est tournée du coté de la Commune de Dagana où une importante donation a été faite dimanche. A la cérémonie de remise symbolique tenue dimanche, les élus, les dignitaires religieux ont tenu à magnifier le geste à coté du directeur régional de l’action sociale Gora SEYE. Des cannes-béquilles, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des handbikes, des lunettes, des tables de consultation et des vélos et d’autres équipements ont été gracieusement offerts aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’au personnel de santé.