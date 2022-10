Dans l'esprit et la lettre du Nemmeku Tour : Motion de soutien de Pastef/Saint-Louis a son leader

Le démarrage du Nemmeku Tour initié par le Président Ousmane SONKO est manifestement une bonne nouvelle pour la conquête démocratique et pour la souveraineté nationale au fondement du projet-PASTEF. Pour rappel, ce programme de tournée politique est la consécration de la volonté des Patriotes de voir le Président Ousmane SONKO s'offrir l'opportunité de mettre les pieds dans les localités les plus lointaines du Sénégal afin de communier, sans médiation aucune, avec les populations destinataires de ses programmes de gouvernance une fois élu en 2024, par la volonté de Dieu à travers la vox populi.



Ce faisant, il faut voir dans cette dynamique deux changements de paradigme dans la culture politique sénégalaise. C'est d'abord la participation des militants et sympathisants au financement des partis politiques pour avoir eux-mêmes mobilisé, à travers la dernière levée de fonds de Pastef/les patriotes, les ressources financières utiles pour ce grand rendez-vous. Aussi et surtout, ce financement participatif est symbolique pour acter la scission de la chaîne de redevabilité entre le candidat d'une part, les entrepreneurs politiques d'ici et d'ailleurs et les groupes de pression d'autre part, toujours prompts à investir sur les plus présidentiables pour des rentes toujours préjudiciables au petit peuple. Décidément, l'esprit du Nemmeku Tour est en soi une révolution politique.



Dans la lettre, il ne s'agit nullement d'un événement politique folklorique, mais d'une visite de terrain à partir de laquelle le Président Ousmane SONKO pourra objectivement apprécier les difficultés des populations, aussi en profondeur soient-elles, afin d'y apporter, au moment venu, des solutions structurelles sans nul besoin de commettre une officine officieuse, grassement payée pour pondre un "Sénégal machin" très souvent en déphasage avec les réels besoins des populations. Voilà la démarche inclusive garante d'une offre programmatique adaptée et actualisée.

Au besoin, le vaste chantier qu'est la ville de Ziguinchor, avec la matérialisation progressive du Burok sous-tendu par des initiatives courageuses et innovantes en terme de gouvernance locale, devrait soulager les plus sceptiques.



La vision politique, le patriotisme et le panafricainisme au-delà de tout doute raisonnable du Leader et Maire Ousmane SONKO se traduisent désormais en actions. Ses dons en tant que citoyen à la ville de Ziguinchor, la renonciation à ses privilèges et ses initiatives phares en tant que Maire, le Fonds de l'Économie Sociale et Solidaire, sont bien symptomatiques de l'amour et de la ferme volonté politique de cet homme à offrir au Sénégal et à l'Afrique un nouveau visage.



C'est pour dire qu'à travers le Nemmeku Tour, l'occasion est donc offerte aux Sénégalais de toutes les contrées de voir leurs besoins identifiés et de s'approprier des axes majeurs du projet-PASTEF. Pour une œuvre au dessein si capital, qu'on se le tienne pour dit, toute tentative de sabotage ou d'instrumentalisation de l’administration territoriale, des forces de l'ordre ou de la justice pour empêcher, une nouvelle fois, la tournée politique du Président Ousmane SONKO trouvera une réponse des plus ardues de la part des Patriotes, une fermeté à la mesure de l'affront. Cette fois-ci les Sénégalais tiennent leur Nemmeku Tour annonciateur des belles victoires de la démocratie et de l'abondance à venir. Rien de ce qui est humain ne l'empêchera. Même pas des escadrons de la mort.



#Vive Pastef/Les patriotes

Fait à Saint-Louis, le 17 Octobre 2022

Le Coordonnateur

Modou Mbène GUEYE