Danse de Macky SALL sur la place Faidherbe : « Une insulte à la mémoire des 7 pêcheurs Guet-Ndariens morts au Cap-Vert », selon Me Abatalibe GUEYE (vidéo)

Le coordonnateur de Madické 2019 s’insurge contre le meeting de campagne du candidat Macky SALL qu’il taxe de « show » animé par Youssou NDOUR. « C’est une insulte à mémoire des pêcheurs disparus retrouvés morts au Cap-Vert », a-t-il dit en dénonçant les pas de danse du président « alors que la Langue de Barbarie est encore dans le deuil ». « Cela montre qu’il ne respecte pas la communauté des pêcheurs », a-t-il indiqué. « Nous étions d’autant plus surpris que des responsables politiques de Saint-Louis conscients de la situation l’ont accompagné cette futilité », confit Alé GUEYE.



Le juriste soulève dans cet entretien avec NdarInfo, les promesses non tenues sur le dragage de la brèche et la non-conformité des nouvelles licences de pêche.



« Seules quatre-cents ont été accordées aux seines tournantes qui, en réalité, sont un peu nombre par rapport à ceux qui pratiquent la pêche à la ligne », a-t-il révélé. « Pire, souligne-t-il, elles ne donnent droit qu’à la pêche du Yaboye ».



L’avocat regrette « la démarche politisée » dans la signature finale du protocole de pêche. « Elle a été faite juste avant l’ouverture de la campagne électorale pou tromper les Guet-Ndariens », a-t-il déclaré. « Les Mauritaniens surveillent les captures à Diamalaye et récupèrent tout ce qui n’est pas Yaboye », révèle le responsable politique.



>>> Suivez déclaration ...