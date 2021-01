De grâce, dites-nous autre chose. Par Abdoulaye NDIAYE

Nulle, insipide et soporifique, telle est la sortie-réponse du conseiller municipal Amady Diallo qui s’est arraché les cheveux pour défendre l’indéfendable. Une sortie truffée de confusions, d’amalgames et de contrevérités. C’est à se demander comment un conseiller peut-il ignorer les dossiers de la commune à ce point. Ahurissant !

Relevons. D’abord pour la gouverne du sieur Diallo, Abdoulaye Ndiaye n’a jamais été salarié de la commune de Saint-Louis. C’est bien avec Mansour Faye que la directrice de cabinet émarge au chapitre Secrétariat et Bureau.(cf documents annexes du budget 2021).



En outre, le maire Bamba Dieye a reçu mille et une mission d’audit des corps de contrôle et rien ne lui a jamais été reproché et ce sera ainsi jusqu’à l’extinction du soleil comme dirait l’autre. Amady Diallo parle de trente millions de carburant sous Bamba Dieye mais il oublie de dire à l’opinion que pour le budget 2021, rien que sur trois comptes Mansour Faye est à 123 millions500 frs CFA de carburant. Jugez-en : Cabinet du maire 20 millions, Secrétariat et Bureaux vingt-trois millions 500 et ateliers et garages quatre-vingt millions (80000000frs).



Pour en revenir aux amalgames. Amady Dialla ne devrait pas ignoré que l’assainissement bien que n’étant pas transféré a été pris en compte par Bamba Dieye et son équipe.



Acting (assainissement de GuetNdar) qu’il a initié et mené de main de maitre( Mansour l’a félicité publiquement), l’assainissement de Ndioloféne, les blocs sanitaires des écoles Boly Diaw et Rawane Ngom…Le conseiller Diallo a oublié de dire aux saint louisiens que le règlement foncier de cité Niakh, les bourses pour les élèves démunis avec la fondation Henri Jay , le banaliseur pour les déchets bio médicaux, la modernisation de l’Etat civil, la réfection de l’hôtel de ville etc. sont tous du maire sortant. C’est Bamba Dieye qui a revu et élargi le PDT, le faisant passé à 17 milliards. Il a bouclé le dossier de la place Faidherbe, de la cathédrale, de la place pointe à pitre, du service technique, du village artisanal...



Amady Diallo doit savoir que c’est bien Bamba Dieye qui a lancé les appels d’offres pour les seules bennes tasseuses qui fonctionnent dans cette ville. Les cinq fameuses bennes de Suez que Mansour nous a amenées sont en panne depuis belle lurette( des bennes agées de plus de 18 ans). Soit dit en passant, sur 49 véhicules et engins de la commune, les 27 sont en panne depuis des années au moment où chaque année on inscrit plus de 15 millions dans le budget pour leur entretien.



Les commanditaires du conseiller Amady Diallo se cachent toujours derrière les actions du gouvernement :Promoville (avec la première rue pavée qui mène au siège de l’APR), Les lampadaires solaires de Fonroche, les travaux de la grande mosquée, le relogement des sinistrés à Diougop, la maison de Lille et j’en passe. Pour dire court, ce n’est ni la commune encore moins Mansour Faye.



Enfin, le sieur Dialla n’ignore certainement pas que pour le désensablement des rues, c’est l’Ageroute et FERA qui l’ont initié. Quant aux appuis et subventions, Mansour n’a pas réinventer la roue, il les a trouvés sur place.

Bref, le conseiller Diallo a fait de son mieux pour brouiller les pistes mais en vain car les populations savent faire la part des choses.



C’est dire qu’aucun subterfuge, aucun stratagème ne pourra vous sauver, encore moins des attaques crypto-personnelles. La réalité est là, bavarde et bien têtue et ne saurait être maquillée ou pervertie car vécue au quotidien par des concitoyens déçus et dépités par une équipe municipale qui a fini de montrer ses limites, toutes ses limites

La question est toute simple et demeure: Qu’a fait le maire de Saint-Louis six ans durant ?



La réponse, sans parti pris, saute aux yeux et vous foudroie : Rien, absolument rien, n’en déplaise aux apprentis sorciers qui tentent de défendre le diable! Nous ne sommes ni nihiliste encore moins de mauvaise foi, mais reconnaissons que la montagne a accouché d’une souris et cela par césarienne. En effet si on soustrait le legs de l’équipe sortante et les quelques réalisations du gouvernement dans la ville, il ne resterait plus rien qu’on puisse estampiller Mansour. Triste réalité !



Messieurs de l’APR, prouvez donc le contraire au lieu de vous perdre en invectives stériles et en de fades inventaires qui cachent mal cette incompétence congénitale décriée de partout.



Que nous n’avez-vous pas promis ? Exemption de taxes, meilleur cadre de vie, des opportunités à la pelle, bref une nouvelle ville durablement installée sur le sofa de l’émergence. À l’arrivée, nothing. « Fourasse » comme on dit chez nous. Ils nous ont vendu leur proximité et leur complicité avec le chef de l’Etat mais au finish on se rend compte amèrement que « Diégué gare, takhoul bari gann ». On dit souvent que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient, mais celles-ci étaient ressassées avec forts arguments devant Dieu et les hommes.

C’est évidemment donner raison à George Orwell qui disait que « Le discours politique est destiné à donner aux mensonges l’accent de la vérité ». Pauvre de nous !



Aujourd’hui, l’heure n’est pas aux polémiques oiseuses et aux débats sans intérêt, mais à la reddition des comptes municipaux sans démagogie mais aussi et surtout sans énervement.



Gardez votre sang froid, revenez sur terre, épargnez-nous des faux-fuyants, répondez et dites-nous ce que vous avez fait dans la ville six ans durant. Le reste n’est que balivernes.

Il n’y a que la vérité qui blesse. Ndar veut savoir.



Abdoulaye Ndiaye

Conseiller Municipal