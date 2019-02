De nouveaux dons de la FIDEI au poste de santé de NDAR TOUTE

Elle fait suite à la remise, il y a quelques mois de matériels informatiques, la réhabilitation de la salle de pharmacie et des toilettes et la construction d’une maternité équipée par l’organisation humanitaire.



Lamine NDIAYE, le président de la Commission « Santé » de la Commune a présidé la cérémonie de réception en compagnie d’un représentant de la région médicale, du président du comité de Santé de NDAR et de notables du quartier.



L’assistance de la FIDEI obtenue depuis 2 ans, a permis de relever considérablement le plateau technique a été fortement saluée par les populations qui magnifient « la générosité constante » de dette dynamique solidaire internationale.



Oumar THIOYE, le représentant résident de cette association a rappelé que ce soutien vise à mettre l’équipe médicale de ce populeux quartier des conditions de travail les meilleures, en invitant les bénéficiaires de prendre soin du matériel.



>>> La réaction d'Oumar THIOYE après la cérémonie de remise ...