De secrétaire général à directeur de Cabinet d'Ousmane Sonko : le parcours d'Ibrahima Guèye

Avant cette nomination, M. GUEYE occupait le poste de Directeur de l'Emploi au Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques. Son passage remarqué à ce poste démontre sa capacité à gérer des enjeux complexes liés à l'emploi et à la jeunesse, des compétences qui ont été mises en valeur lorsqu'il a assumé le rôle de Secrétaire général au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.



En tant que Secrétaire général de ce ministère crucial, M. GUEYE a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir l'excellence académique, la recherche de pointe et l'accessibilité à l'éducation supérieure. Son dévouement et son professionnalisme ont été des éléments déterminants dans la réalisation des objectifs fixés par le ministère.



Sa nomination au poste de Directeur de Cabinet du Premier Ministre Sonko est un signe clair de reconnaissance de ses compétences exceptionnelles. En tant que bras droit du Premier Ministre, M. GUEYE sera responsable de coordonner les activités du cabinet, de conseiller le Premier Ministre sur les questions politiques et administratives, et de veiller à la mise en œuvre efficace des politiques gouvernementales.



Cette ascension rapide dans les hautes sphères de la politique nationale témoigne non seulement de l'engagement de M. GUEYE envers le service public, mais aussi de la vision du Premier Ministre Sonko de constituer une équipe solide et compétente pour conduire le pays vers un avenir meilleur.



En conclusion, la nomination de Monsieur Ibrahima GUEYE en tant que Directeur de Cabinet du Premier Ministre représente une reconnaissance méritée de ses compétences et de son dévouement envers le service public. Son parcours exemplaire, de la sphère éducative à la politique gouvernementale, en fait un acteur clé dans la réalisation des objectifs nationaux sous la direction du Premier Ministre Ousmane Sonko.



