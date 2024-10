Débat avec Sonko : Amadou Bâ se dit "prêt"

Amadou Bâ est prêt à débattre avec Ousmane Sonko. il donne même la latitude à l’actuel chef du gouvernement, de fixer la date et l’heure. C’est en tout cas, ce qu’a dit Zahra Iyane, mandataire de la coalition «Jam a Ndiariñ» de Amadou Bâ.



«Le président Amadou Bâ est prêt à répondre à cette invitation. Il lui demande la latitude d’en fixer le jour, le lieu et l’heure, si d’aventure il estime que c’est cela sa préoccupation prioritaire et principale.



Mais pour nous, la préoccupation prioritaire devrait être, comme l’a indiqué le président Amadou Bâ, la prise en charge urgente des préoccupations comme ce que nous voyons de Tamba à Podor en passant par Bakel et Matam, des compatriotes qui vivent des conditions difficiles avec le débordement du fleuve Sénégal.



Maintenant si pour Ousmane Sonko la priorité c’est de débattre avec le président Amadou Bâ, bien entendu nous débattrons avec lui. Qu’est-ce que le premier ministre Ousmane Sonko gagnerait à débattre avec le président Amadou Bâ qui n’est pas demandeur.»