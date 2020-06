Déboulonnement de la statue de Faidherbe : « Il faut nous défaire de cette colonisation mentale » (Ousmane Sonko)

Se décomplexer et penser à s’en sortir sans l’occident, tel est le crédo du leader du Pastef qui lançait ce dimanche son programme citoyen.



Interpellé sur la question liée au déboulonnement de la statue Faidherbe, Ousmane Sonko a rappelé que lors de son passage à Saint-Louis pendant la dernière campagne électorale, il avait clairement indiqué aux populations qu’une fois au pouvoir, » il les débarrasserait de cette statue pour y mettre une autre figure emblématique sénégalaise. »





« Il est inadmissible d’être entouré de rues au nom de colonisateurs et autres figures françaises ou autres, alors que nous avons des hommes auxquels le pays se souviendra toujours, par leur parcours atypique et glorieux », soulignera encore le candidat malheureux de la dernière présidentielle…